PVDA Ninove komt nog niet op tijdens komende gemeenteraadsverkiezingen

In Ninove zal de Partij van de Arbeid niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De Ninoofse afdeling wil haar werking eerst verder uitbouwen. De lokale afdeling van PVDA, hier tijdens een toeteractie, werd tijdens de coronacrisis opgericht. De partij boekte vorige maand nationaal nog mooie resultaten tijdens de Vlaamse en federale verkiezingen, met zelfs drie Ninoofse kandidaten op hun lijsten. Maar in de wortelstad neemt de partij dus niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een strategie van de PVDA om geduldig te bouwen aan een doorbraak in het hele land. De inwoners van Ninove zullen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dus voorlopig maar op vier partijen kunnen stemmen.