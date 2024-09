PVDA en Vooruit ongerust over verkoop van SVK: "Wat met tewerkstelling, sanering en toekomstige invulling?"

In Sint-Niklaas maken PVDA en Vooruit zich zorgen over de verkoop van bouwmaterialenbedrijf SVK aan twee Antwerpse zakenfamilies. Die verkoop werd eerder deze week bekend gemaakt, maar over de contouren van de deal, en de toekomstplannen is op dit moment nog niks geweten. De partijen maken zich zorgen over de tewerkstelling en de sanering van de asbestgronden. De stad had voor de site ook een toekomstvisie ontwikkeld, maar het is dus niet zeker of de nieuwe eigenaars daar rekening mee zullen houden.