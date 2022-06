PVDA 'bubbelvoetbalt' vlakbij 3M: "Is dit de enige manier waarop onze kinderen hier veilig buiten kunnen spelen?"

De zwarte doos voor vliegtuigen die kent u ongetwijfeld. Maar in Berlare hebben ze nu een gele doos voor senioren. Elke 70-plusser in Berlare kan vanaf nu zo'n gele doos in huis halen. In die herkenbare doos, die er uit ziet als een brooddoos, kunnen oudere mensen belangrijke medische gegevens bewaren. De doos wordt in de koelkastdeur bewaard, zodat ze altijd gemakkelijk is terug te vinden. Wanneer senioren bijvoorbeeld in nood verkeren of vermist zouden zijn, dan kunnen hulpverleners sneller de nodige informatie terugvinden.