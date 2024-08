PVDA Aalst wil minstens een verkozene halen bij de gemeenteraadsverkiezingen: "Een uitdaging, maar we gaan er voor"

In Aalst heeft de Partij van de Arbeid dan weer de lijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. De extreem-linkse partij trekt met Alexander Van Ransbeeck als lijsttrekker naar de Aalsterse kiezers. Op plek 2 vinden we Yannick Van Der Speeten terug, de derde plaats op de lijst is voor Litte Van De Sijpe. PVDA wil voor het eerst een verkozene in de Aalsterse gemeenteraad hebben. Ze zijn naar eigen zeggen een fris en rebels alternatief voor de traditionele partijen. De strijdpunten zijn duidelijk: er moet een ander parkeerbeleid komen in Aalst, wonen moet betaalbaar worden voor iedereen én er moet geïnvesteerd worden in de Aalsterse jeugd.