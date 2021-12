PVDA Aalst legt zelf een regenboogzebrapad aan

Politie en parket zijn op zoek naar een vermiste vrouw van 62 uit Temse. Agnes Andries verliet gisteren, dinsdagmorgen om half vijf te voet haar woning in de Eeckhoutdriesstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Agnes is 1m58 groot en slank gebouwd. Zij heeft groene ogen en kort donkerbruin haar. Ze draagt een bril. Op het moment van haar verdwijning droeg zij een donkerblauwe jeans, een zwarte jas en zwarte laarzen. Ze kan verward overkomen. Hebt u haar gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30300.