En afsluiten doen we met enkele duizenden... varkens. Die vind je in het enige, echte varkensmuseum in Herdersem, bij Aalst. Wat aanvankelijk een hobby was van het echtpaar Marc en Alda, groeide uit tot een verzameling van meer dan 20.000 attributen, die allemaal wel iets met het dier te maken hebben. De varkens staan niet toevallig nu in de belangstellling, want ook in Herdersem vieren ze dezer dagen Sint-Antonius, de patroonheilige van de slagers en de boeren.