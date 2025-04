Pure chocolade bijna 50 procent duurder dan twee jaar geleden: "Boosdoeners zijn slechte oogsten en Europese wetgeving"

Wie voor Pasen van plan is om veel paaseitjes te kopen, die zal misschien wel schrikken van de prijs. Want op twee jaar tijd is de chocolade 49 procent duurder geworden. Dat komt omdat er een strengere Europese wetgeving is en omdat de oogst van de cacaobonen erg slecht was dit jaar. Om de kosten te drukken, wordt de kwaliteit van de chocoladeproducten soms ingeperkt. Al is niet elke chocolatier daar voor te vinden.