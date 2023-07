Sint-Niklaas heeft er een prachtige nieuwe mural bij, een artistieke muurschildering zeg maar. Het nieuwe kunstwerk is aangebracht in de Kroonmolenwijk, meer bepaald op de hoek van de Hovenierstraat met het Hendrik Heymanplein. Het werk is van de hand van kunstenaar Han Coussement en is 9 en een half op 12 meter groot. Maandagochtend is Han hier begonnen met schilderen, en vanmiddag rond vier uur was het dan definitief klaar. Het is ondertussen al de 22ste mural in de ballonstad. Het meisje dat hier op de muur is afgebeeld is Lurin. Ze is elf jaar en woont hier in de wijk.