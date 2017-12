Publieksprijs Warmste Vrijwilliger voor Maria uit Denderleeuw

En van de café's naar het betere restaurant. Onze streek gaat van 9 naar 8 sterrenrestaurants in de nieuwe gids van Michelin. In onze streek, het oosten van onze provincie, verliest enkel Apriori in Haaltert zijn ster. Alle andere restaurants behouden hun ster. De restaurants met één ster, van noord naar zuid, zijn Herbert Robbrecht in Vrasene, 't Korennaer in Nieuwkerken, het Hofke van Bazel in Bazel uiteraard, 't Truffeltje in Dendermonde, 't Overhamme en Kelderman in Aalst, Hof ter Eycken in Ninove en De Verborgen Tuin in Geraardsbergen. In totaal telt onze provincie 20 sterrenzaken. De driesterrenzaak van Hof van Cleve van chef-kok Peter Goossens blijft uiteraard de absolute top.