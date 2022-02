Sinds corona worden onze dierenasielen overspoeld met konijnen. Dat is ook het geval bij het Konijnenhof in Stekene. Vorige jaren verbleven daar gemiddeld 700 konijnen per jaar, en dat is nu verdubbeld. Heel wat mensen kopen konijntjes in de dierenwinkel zonder te beseffen hoe veel werk ze eigenlijk vragen. En als je per ongeluk een mannetje en een vrouwtje koopt, zit je voor het je weet met 16 konijnen. Het Konijnenhof roept op om je eerst te informeren vooraleer je zo'n schattig konijntje in huis haalt.