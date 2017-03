Vanavond vindt in Sint Niklaas de première van de film "Sprakeloos" van Regisseur Hilde Van Mieghem plaats. Het is de verfilming van de gelijknamige roman van Tom Lanoye. De film vertelt het verhaal van zijn moeder die na een beroerte haar spraakvermogen verliest en langzaam aftakelt. Omdat Lanoye in Sint-Niklaas is opgegroeid en veel scènes ook daar zijn opgenomen, is de grote première dus voor de Wase hoofdstad. Kristof Meul interviewt de auteur.