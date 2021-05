Psychiatrisch patiënt klimt op kraan, brandweer moet man bevrijden

De stad Zottegem verscherpt het toezicht en de regels voor bezoek aan het Egmontpark. Het bestuur doet dat na oproepen via social media, om ook in Zottegem 'La Boum'-feestjes te organiseren. U kent ze wel: de felbesproken massa-bijeenkomsten in het Brusselse Ter Kamerenbos. Die feestjes, of eerder manifestaties, zijn vooral gericht tegen de geldende coronamaatregelen. Maar ook zonder de aangekondigde feestjes is de overlast in het Egmontpark nu al groot.