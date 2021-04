Psychiaters pleiten voor voltijds contactonderwijs in laatste schoolweken

Wie een job ambieert bij defensie, politie, brandweer of in de bewakingssector, die kan daar vanaf volgend schooljaar ook in het secundair onderwijs al een opleiding voor volgen. De nieuwe opleiding zal 'Defensie en Veiligheid' heten, en ze is een aanvulling van de opleiding Maatschappelijke Veiligheid. Die kan je nu enkel volgen na het middelbaar. De opleiding moet het nijpend tekort aan rekruten in de sector mee helpen aanpakken. Ze zal te volgen zijn in Sint-Niklaas en in Geraardsbergen.