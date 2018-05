De kledingketens H&M en Hunkemöller verlaten vermoedelijk nog deze zomer de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Ze behouden wel nog hun winkels in het Waasland Shopping Center, aan de rand van de stad. Dat beide bekende, grote kledingketens wegtrekken uit de Stationsstraat is een tegenvaller voor het winkelgebeuren in de stadskern. Het is wel een trend in het hele retaillandschap,zo reageert het centrummanagement. De grote ketens zouden enkel nog mikken op de drie grote steden in Vlaanderen, en niet langer op de centrumsteden. De stad gaat nu op zoek naar een nieuwe invulling.