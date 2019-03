Proximus voorziet tegen 2020 15.000 Aalsterse gezinnen van glasvezelnetwerk

Een blaffende hond, een boom die over de afsluiting groeit of te luide muziek: het zijn in principe allemaal kleine dingen, die soms kunnen uitgroeien tot grote conflicten tussen buren. Om te vermijden dat mensen op zo'n momenten dan te snel naar de politie, of zelfs naar het gerecht stappen, zetten gemeenten en steden almaar meer bemiddelaars in. In Gent levert dat bijvoorbeeld in de helft van de gevallen positief resultaat op. Vandaag is ook in Sint-Niklaas een dergelijke dienst van start gegaan.