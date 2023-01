Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini levert drie crossers af naar het WK veldrijden

In het veldrijden is de selectie bekendgemaakt voor het wereldkampioenschap, over twee weken in het Nederlandse Hoogerheide. Naast Wout van Aert zijn ook onder andere Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck geselecteerd. Opvallend is ook de selectie van Gerben Kuypers, Belgisch kampioen bij de elite zonder contract. Kuypers rijdt voor Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini, een damesploeg uit Dendermonde met ook enkele heren in de rangen. Voor Eddy Van Bunder, manager bij Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini, is de WK-selectie een opsteker. Want zijn team mag drie crossers afvaardigen naar het WK: twee dames en bij de elite mannen dus Gerben Kuypers.