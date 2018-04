Provincies willen baanwinkels langs N70 aan banden leggen

Schuimrubberfrabikant Recticel start in Wetteren een nieuwe productielijn. Het bedrijf gaat materialen uit afgedankte matrassen omzetten in isolatie. Dat nieuw materiaal kan dan gebruikt worden als akoestisch materiaal in de bouwsector. Recticel opent niet alleen een nieuwe lijn, maar ook nieuwe onderzoekslabo's. Een investering van in totaal zo'n 10 miljoen euro. Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters heeft de machine vandaag officieel ingehuldigd.