Vredefeesten Sint-Niklaas: luchtballonnen gaan de lucht niet in vanavond, ook morgenvroeg niet

In Sint-Niklaas heeft de partij Groen de provinciale lijst voor het arrondissement Sint-Niklaas-Dendermonde voorgesteld.

Dat gebeurde aan de Gerardafietsbrug, één van de realisaties van de provincie Oost-Vlaanderen met Groen in het bestuur. Lijsttrekker is huidig gedeputeerde Riet Gillis. Als het van haar afhangt, blijft de provincie bestaan. En een groene stem in de deputatie maakt een groot verschil, zegt de partij. De provinciale kandidaten van Groen trekken met drie speerpunten naar de kiezer: mobiliteit, natuur en klimaatgezonde woningen. Lijstduwer is uittredend federaal minister Petra De Sutter. Zij komt uit een ander arrondissement, maar staat toch op de lijst voor het arrondissement Sint-Niklaas-Dendermonde.