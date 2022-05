Provinciegouverneur: nog geen drinkwatermaatregelen nodig, maar zuinigheid wel vereist

De provincie Oost-Vlaanderen verbiedt het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen. Door de aanhoudende droogteperiode is het peil in die waterlopen op bepaalde plaatsen onder de drempelwaarde terechtgekomen. Het verbod gaat in vanaf vandaag en zal van kracht zijn tot de droogte ophoudt, mogelijk dus pas na de zomer. Ondertussen maken de landbouwers in de streek zich grote zorgen over hun oogsten.