Provinciebestuur snijdt fors in consultancykosten: "We moeten meer zelf doen"

Het provinciebestuur gaat fors besparen op consultancykosten. Tijdens de vorige legislatuur is er 14 miljoen euro uitgegeven aan externen. Dat gaat dan over studies of plannen voor bijvoorbeeld fietsbruggen, waterbeleid en het nieuwe provinciehuis. We moeten meer inzetten op ons eigen personeel, zegt eerste gedeputeerde Kurt Moens. Hij ziet nu zelf in dat er te veel geld is uitgegeven aan consultants en zal daar dus op besparen.