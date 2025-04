Provinciebestuur ondersteunt internationaal oogstfeest Pikkeling met subsidie

Het provinciebestuur maakt 5.000 euro aan subsidies vrij om het gratis oogstfeest de Pikkeling in Aalst te ondersteunen. De Pikkeling is een groot volksfeest dat zowel internationale folklore als eigen lokale tradities in de kijker zet. Zo worden er demonstraties gegeven rond ambachtelijk oogsten en kan je er landbouwmachines bewonderen. En dat lokt elk jaar heel wat nieuwsgierigen. Omdat de uitstraling van het festival zich tot ver buiten de grenzen van Aalst strekt, kiest het provinciebestuur ervoor om het project te ondersteunen. Dit jaar gaat de Pikkeling door van 25 tot en met 27 juli. Ook de Vredefeesten in Sint-Niklaas en het Parktheaterfestival in Lokeren krijgen subsidies.