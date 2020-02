Het is maandag. En dan starten velen van u de werkweek. Ook voor dokter Joris Van Hove uit Sint-Niklaas was het vandaag zijn eerste dag opnieuw in zijn praktijk. De voorbije twee weken stond hij samen met twee collega's terecht op het euthanasieproces, voor het hof van assisen in Gent. Vanmorgen zat de wachtkamer binnen de kortste keren bomvol. De arts is overstelpt met cadeautjes, van patiënten die altijd in hun arts zijn blijven geloven.