Provincie vernietigend voor plannen seniorenflats aan park van Mesen in Lede

In Lede komen er voorlopig geen nieuwe seniorenflats, aan het park van Mesen. De provincie heeft de vergunning voor het bouwproject vernietigd. Een tegenslag voor de gemeente, want de nood aan sociale seniorenflats is enorm. Al meer dan 70 mensen hebben een woning in het nieuwe gebouw aangevraagd, maar voorlopig wordt de bouw ervan dus uitgesteld. De buurt diende ook wel bezwaren in tegen het project, maar het lokaal bestuur wil absoluut doorgaan met de plannen. Ook omdat het anders een subsidie van 1 miljoen euro dreigt mis te lopen.