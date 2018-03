Nieuws Provincie verkoopt Abdijschool Dendermonde

De provincie Oost-Vlaanderen is op zoek naar kandidaat-kopers voor de Abdijschool in Dendermonde. Wie geïnteresseerd is kan een bod uitbrengen. De Abdijschool staat op een terrein va ruim 6000 vierkante meter groot gelegen tussen de Oude Vest en de Dijkstraat in het centrum van Dendermonde. Op het gewestplan is de site bestemd als woongebied en gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. De provincie organiseert een schriftelijke en een mondelinge biedronde. Tegen de zomer zou de school verkocht moeten zijn.