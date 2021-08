Provincie start schorsingsprocedure milieu- en omgevingsvergunningen Empro Europe

Verschillende inspecteurs van de Vlaamse Milieu Maatschappij, de milieu-inspectie, OVAM en het Agenschap Zorg en Gezondheid zijn vanmorgen binnengevallen bij chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht. De inspecteurs controleren of het klopt dat 3M de lozing van de chemische stof FBSA heeft verzwegen. FBSA is een product uit de PFAS-groep, waar ook PFOS toe behoort. Ook de leidingen en de waterzuiveringsinstallatie van het chemiebedrijf werden onderzocht. Gisteren raakte bekend dat 3M de chemische stof FBSA in de Schelde loost, terwijl het bedrijf geen vergunning heeft om de stof te lozen en het ook niet geweten was dat 3M deze stof produceert. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de concentraties in het Scheldewater zijn, en hoe giftig de stof is. Dat wordt later deze week onderzocht.