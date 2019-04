JCI, de Junior Chamber International, een wereldwijd netwerk van jonge ondernemers, heeft gisteravond de Oost-Vlaamse Jonge Ondernemer verkozen. An Warrens is dus de laureate geworden. Ze haalde het van twee Gentse ondernemers. An Warrens runt het bouwbedrijf KDS in Sint-Niklaas. Het bouwbedrijf begeleidt alle projecten van A tot Z. De onderneming vraagt zelfs uw subsidies aan. Op 7 jaar tijd is het bedrijf gegroeid naar 16 werknemers. Op 6 juni mag An Warrens onze provincie vertegenwoordigen op de nationale finale.