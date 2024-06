Provincie Oost-Vlaanderen voert smartphoneverbod in op secundaire scholen

Vanaf volgend schooljaar zijn gsm's en smartphones verboden in de Oost-Vlaamse secundaire scholen. Dat heeft de provincie Oost-Vlaanderen beslist. Het verbod geldt wel enkel voor leerlingen van de eerste graad. Zij zullen 's morgens hun gsm moeten afgeven en kunnen die pas op het einde van de dag weer ophalen. Leerlingen van de tweede graad mogen de gsm enkel tijdens de speeltijd gebruiken. Het verbod geldt op de provinciale secundaire scholen. In onze regio heb je die in Ninove, Zottegem, Buggenhout en Hamme. De nieuwe maatregel gaat op 1 september in.