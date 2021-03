Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert als eerste beschermde maalderijen

In de Nieuwstraat in Sint-Niklaas is sinds kort een prachtige muurschildering te zien. De mural is het werk van Eelco Van den Bergh. De street artist uit Rotterdam heeft er een heel weekend aan gewerkt. Onder meer Reynaert De Vos, twee luchtballons en een slechtvalk uit de Onze-Lieve-Vrouw-toren zijn te zien op het imposante werk. De komende weken volgen er nog een aantal nieuwe muurschilderingen in de stadskern, in aanloop naar het kunstenfestival NAFT dat in april plaatsvindt. Daarover geeft de stad morgen meer tekst en uitleg.