Provincie Oost-Vlaanderen roept De Lijn op vervoersplannen bij te sturen

De federale politie heeft de twee bestuurders geïdentificeerd die het begin deze maand erg bont maakten op de E17 in Sint-Niklaas. Op beelden die opdoken op sociale media is te zien hoe een Tesla en een grijze bestelwagen in de clinch gaan. Beide wagens dagen mekaar uit en gaan af en toe flink in de remmen. Ze wisselen ook voortdurend van rijstrook, en brengen zo andere weggebruikers in gevaar. Al snel kon de federale politie één van de twee bestuurders identificeren. Nu is ook de twee chauffeur gevonden. Hij wordt nu uitgenodigd voor verhoor. Het parket moet daarna beslissen of de bestuurders gedagvaard worden voor de politierechtbank. Daar riskeren ze een geldboete of een rijverbod.