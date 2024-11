Provincie Oost-Vlaanderen neemt een pak preventieve maatregelen om wateroverlast in de toekomst aan te pakken

De provincie Oost-Vlaanderen gaat extra preventieve maatregelen nemen om wateroverlast in de toekomst te vermijden. En dat naar aanleiding van de overstromingen van eerder dit jaar. Gouverneur Karina Van Cauter heeft een strategisch plan laten opstellen met 120 structurele knelpunten. Enkele daarvan zijn intussen al aangepakt. Het gaat vooral om werken die ervoor moeten zorgen dat de afwatering beter geregeld wordt en de huizen beter beschermd worden. Daarnaast zijn er in Wetteren en in Aalst bijkomende overstromingsgebieden aangelegd en permanente pompgemalen geïnstalleerd. Op die manier moet onze provincie beter gewapend zijn tegen overstromingen. De gouverneur hoopt dat er snel werk gemaakt wordt van nieuwe stuwen op de Dender én dat er extra middelen worden vrijgemaakt voor de civiele bescherming.