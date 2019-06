Provincie niet bereid om voorwaarden milieuvergunning Empro Dendermonde aan te passen

Een jongen van 16, die naar school gaat op het KA in Beveren, is het slachtoffer geworden van een extreem geval van oplichting. De jongen werd op school aangesproken door een schoolgenoot die hij al jaren kent. De leeftijdsgenoot vroeg aan het slachtoffer of hij zijn bankkaart even mocht lenen. De zogezegde vriend had die kaart nodig om een brommer te kopen. In ruil voor de kaart zou het slachtoffer een beloning van 30 euro krijgen. Wekenlang werd de jongen benaderd, ook via conversaties op Snapchat, en uiteindelijk ging het slachtoffer door de knieën. Nietsvermoedend overhandigde de jongen zijn bankkaart en zijn codes. Toen het slachtoffer na dagen zeuren zijn bankkaart nog altijd niet terugkreeg, begon hij wantrouwig te worden. Maar hij kreeg zijn kaart niet terug. In ruil werd hij gesust met beloningen van 100 euro en meer. Er gebeurde lange tijd niets tot er plots afgelopen weekend gigantische bedragen via de rekening van de jongen werden versluisd. Eerst verscheen er van 2 onbekenden voor een totaal van 20.000 euro geld op de rekening van de 16-jarige. In 14 uur tijd ging de bende met de bankkaart van de jongen overal geld afhalen. In totaal werd er voor 13.000 euro geld afgehaald via gokkantoren en bankautomaten. De bank van de jongen kwam de onregelmatigheden op het spoor en blokkeerde de rekening van de jongen. Maar toen was het onheil al geschied.De vader van het slachtoffer wil iedereen verwittigen van deze praktijken en doet zijn verhaal vanavond aan de redactie van TV Oost Nieuws. Febelfin zegt dat dit fenomeen van zogenaamde 'geldezels' in opmars is en waarschuwt om nooit bankkaarten en codes aan iemand anders toe te vertrouwen. De directie van het KA Beveren is op de hoogte van de feiten en betreuren dat deze criminele feiten op de speelplaats plaatsvonden. De directie benadrukt wel dat dit een alleenstaand geval is. De politie is een onderzoek gestart.