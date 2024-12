Provincie keurt plannen goed voor herinrichting van Oude Vest in Dendermonde

In Dendermonde heeft het stadsbestuur goed nieuws gekregen. De nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de herinrichting van de Oude Vest is goedgekeurd door het provinciebestuur. De stad wil van de Oude Vest een gezellige winkel-, wandel- en woonbeleefstraat maken, met meer ruimte en groen. Maar tegen die plannen was er eerder al protest gekomen van enkele handelaars en omwonenden. De stadsdiensten werkten daarom aan een nieuwe vergunningsaanvraag. En die is nu goedgekeurd door de provincie. Beroepsprocedures zijn wel nog altijd mogelijk. De vergunning is het laatste wapenfeit van schepen Marius Meremans. Hij hoopt nu dat het nieuwe stadsbestuur werkt maakt van de heraanleg.