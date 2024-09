Provincie investeert 300.000 euro in natuurgebied in Berlare en Oudenaarde

In Berlare heeft de provincie Oost-Vlaanderen 114 duizend euro geïnvesteerd in extra natuurgebied. Het bedrag gaat samen met een jaarlijkse subsidie naar Vzw Durme. Die natuurvereniging heeft zo zes hectaren aan nieuwe percelen kunnen aankopen in het natuurreservaat Donkmeer. Vzw Durme wil met deze aankoop het natuurreservaat terug verbinden met de Kalkense Meersen. Om zo zeldzame dier- en plantensoorten opnieuw meer kansen te geven. De provincie investeert ook nog in een bos in Oudenaarde. Zo komt de totale som van de investeringen op 300 duizend euro.