Slecht nieuws voor de fietsers in en rond Sint-Gillis-Waas want de geplande werken aan de fietssnelweg die door het Stropersbos loopt, zijn nog maar eens uitgesteld. De gemeente treft geen schuld, het is de provincie die verantwoordelijk is voor de werken over dit traject van 3 kilometer. Maar die wil het natuurgebied nu bij de heraanleg wat meer sparen, en daar is een nieuwe vergunning voor nodig.