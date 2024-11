Provincie heeft startnota klaar voor herbestemming van domein Westakkers

Het provinciebestuur heeft de start- en procesnota klaar voor de herbestemming van het domein Westakkers, in Sint-Niklaas en Beveren. Het is al jaren de bedoeling om de site om te vormen tot oefenterrein voor de orde- en veiligheidsdiensten. En nu is er dus een nieuwe stap genomen in dat dossier en kan er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan worden opgesteld. Op het domein is momenteel nog een asielopvangcentrum gevestigd. Voor deze mensen zal de overheid dan op termijn een nieuwe plaats moeten vinden.