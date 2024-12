Provincie en RATO vzw behandelden 2.500 meldingen Aziatische hoornaar in 2024

Het voorbije jaar zijn er in onze provincie zo'n 2.500 meldingen van de Aziatische hoornaar behandeld. Dat meldt het provinciebestuur, dat voor de aanpak van de nesten samenwerkt met de vzw RATO en bijna alle lokale besturen. Het seizoen van de Aziatische hoornaar start eind mei en loopt tot eind november. In december vliegt de koningin uit om te overwinteren buiten het nest, de andere hoornaars sterven. De Aziatische hoornaar helemaal weer wegkrijgen gaat niet meer lukken, zegt de provincie, maar ook in de nieuwe legislatuur zal het bestuur middelen blijven uittrekken om de bestrijding ervan verder te zetten. Het voorbije jaar bedroeg dat budget zo'n 100.000 euro.