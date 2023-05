Provinciale domeinen gaan zwarte lijst amokmakers delen

Morgen buigt de Oost-Vlaamse provincieraad zich over de identiteitscontroles in de provinciale domeinen. De provincie wil de identiteit van zwemmers in de zwemzones kunnen controleren om amokmakers in alle Oost-Vlaamse domeinen te kunnen weren. Daarvoor moeten de verschillende domeinen de zogenoemde zwarte lijst van bezoekers die het te bont maken kunnen delen met elkaar. Maar de provincieraad moet eerst nog groen licht geven. Morgen wordt erover gestemd. Het is de enige manier om mensen die problemen veroorzaken op een efficiënte manier te weren, zegt bevoegd gedeputeerde An Vervliet.