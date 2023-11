Provinciaal rampenplan wateroverlast: weersvoorspellingen iets gunstiger dan verwacht

Marius Meremans, momenteel schepen voor N-VA in Dendermonde, stelt zich geen kandidaat meer bij de volgende parlementsverkiezingen. 11 jaar lang was Meremans op nationaal niveau actief als Vlaams parlementslid. Maar nu kiest hij voor de volle 100% voor Dendermonde, waar hij bij de volgende gemeenteraadskiezingen lijsttrekker is voor N-VA en dus ook kandidaat-burgemeester is. Het was een moeilijke keuze, zegt Meremans. Want zijn partij had hem nationaal enkele beschermde plaatsen aangeboden. Door zich nu toch enkel op Dendermonde te focussen, wil de politicus ook een statement maken.