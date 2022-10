Tienduizenden winkeliers hebben dit weekend hun klanten eens extra verwend. Met een bloemetje, een zakje pralines of een leuke gadget. Want het is dan ook het Weekend van de Klant. Ondernemersorganisatie UNIZO en handelsvereniging Comeos willen zo elk jaar de zelfstandige winkeliers promoten. Maar voor Marleen en Johan van een visspeciaalzaak uit Beveren is deze editie toch net iets specialer dan anders. Want na 43 jaar deel te hebben uitgemaakt van het Beverse straatbeeld, sluiten zij binnenkort de deuren. En een opvolger vinden blijkt voorlopig onmogelijk.