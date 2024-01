Protest tegen verplichte uniformisering van horecaterrassen op Markt in Zele

Zeventig procent van de studenten aan de hogeschool Odisee, die 25 jaar zijn of ouder, is bezorgd over zijn financiën. Dat blijkt uit een bevraging van de hogeschool bij meer dan 850 van die, al wat oudere, studenten. Meer dan de helft van hen geeft aan dat de financiële tegemoetkoming tijdens hun opleiding tekortschiet. Want ook al is de motivatie om verder te studeren of opnieuw te studeren groot, deze studenten ervaren heel wat struikelblokken.