Protest tegen mogelijke komst van zonnepark op landbouwgrond in Sint-Gillis-Waas

In Sint-Gillis-Waas is er protest tegen de mogelijke komst van een zonnepark. Windenergiepark Storm heeft daarvoor een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het park zou komen ten noorden van de expressweg E34 in agrarisch gebied. Boerenbond verzet zich tegen die plannen. En ook cd&v, die in Sint-Gillis-Waas in de oppositie zit, betreurt zo'n zonnepark. Zonneparken zijn voor de partij enkel mogelijk op minder productieve gronden en niet op vruchtbare landbouwgrond.