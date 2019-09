Protest tegen geurhinder Empro Baasrode neemt toe

Nog in Dendermonde is het stadsbestuur op zoek naar 50 peters of meters die voor hun deur gratis een bladkorf laten plaatsen, waarin bijvoorbeeld bladeren of onkruid terecht kan. De stad wil haar straten tijdens de herfstperiode op die manier proper houden. Want ook tijdens de herfst groeit er onkruid, maar vallen er vooral veel bladeren van de bomen. Een bladkorf kan dan nuttig zijn, in combinatie met een peter of meter die er wat over waakt. De stadsdiensten komen de korven leegmaken. Bedoeling is om er ene vijftigtal van te plaatsen op strategische plaatsen, vooral in straten of buurten waar veel bomen staan.