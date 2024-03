Protest tegen drijvend zonnepanelenpark in Lokeren: "Stukje natuur wordt verkracht"

Deze ochtend is in Zele een afvalcontainer voor een leegstaand huis in brand gestoken. De brand werd opgemerkt door een buurtbewoner, die ook twee personen zag weglopen. De brandweer van Zele en Dendermonde konden de brand aan de container snel blussen. Het huis liep lichte schade op. Wie er achter de brand zit, is nog niet duidelijk. De bewoner van de woning overleed recent en het huis werd daarom leeggehaald. De politie is met een onderzoek gestart en verzegelde het huis. Eén persoon is opgepakt en zit in de cel.