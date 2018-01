Aalst heeft een nieuwe prins Carnaval. Hij is 24 jaar en luistert naar de naam Alex De Kegel. Alex won van zijn tegenkandidaat Peter van Keer met een verschil van 35 punten. Hij was zowel voor de jury als voor de mensen die stemden via de televoting de sterkste kandidaat. Ook in de theoretische proef was hij de beste. Alex neemt de fakkel, of zeg maar de scepter, over van Prins Raf Sidorski.