Protest aan distributiecentrum Lidl Sint-Niklaas: "Werkdruk veel te hoog"

Vakbond ACV Puls heeft vanmorgen actie gevoerd aan de distributiedepots van warenhuisketen Lidl. Ook in Sint-Niklaas stond er een delegatie aan de ingang van het distributiecentrum.

Met de actie wil de christelijke vakbond de werkdruk in de Lidl-supermarkten aankaarten. Het personeel is moe en voelt zich in de steek gelaten, zegt ACV. Vrachtwagens kunnen het distributiecentrum nog binnenrijden en leeg vertrekken. Leveringen vanuit het depot aan Lidl-winkels worden wel geblokkeerd, zodat de werkdruk voor het personeel in de winkels vandaag wat lager is. Lidl zelf betreurt de vakbondsactie. De directie vindt het jammer dat er niet gewacht is op het overleg van volgende woensdag, 5 mei.