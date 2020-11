Promovendus Eendracht Aalst Ladies knokt voor wat het waard is in Super League

Basketbalclub Okapi Aalst vraagt de stad om financiële steun. De club is zwaar getroffen door de coronacrisis, want matchen worden afgelast en er mogen geen supporters meer komen kijken. En spelen zonder publiek, dat wil de club niet. Het is financieel ook niet langer houdbaar. Okapi beslist daarom om dit jaar geen thuiswedstrijden meer te spelen, en rekent op centen van de stad.