In de Belgische competitie zijn ondertussen de openingsspeeldagen bekendgemaakt. Dender speelt zijn eerste wedstrijd in eerste klasse tegen bekerwinnaar Union op zaterdag 27 juli. In de Challenger Pro League speelt Lokeren-Temse op 17 augustus zijn eerste match op het veld van Club NXT en SK Beveren neemt het dan thuis op tegen Lommel. De eerste Wase derby tussen SK Beveren en Lokeren-Temse is in het weekend van 4 oktober.