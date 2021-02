Het is barkoud buiten, dat voelen we allemaal. Maar, vrieskou of niet. In een basisschool in Oombergen bij Zottegem krijgen de kleuters bijna altijd buiten les. 'Klavertjevier' is dan ook een zogenoemde natuurschool. Zowel in de zomer als in de winter geeft de school letterlijk buitenonderwijs. Niets dan voordelen, zegt de school. De kindjes maken geen ruzie, zijn zelden ziek en ze leren de vier seizoenen actief kennen. Maar het toch doorbijten in deze koude.