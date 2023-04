Project 33, of de verfraaiing van de spoorwegbrug in Sint-Niklaas, krijgt vorm

In Neigem, bij Ninove, is gisterenavond een appartement verwoest bij een uitslaande brand. De brand vond plaats boven deze smederij aan de Ninoofsesteenweg. Op het moment van de brand was één van de bewoonsters op de benedenverdieping. Ze kon tijdig de hulpdiensten verwittigen en bleef ongedeerd. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. Er was heel veel rook, die van ver te zien was. Het appartement zelf is volledig vernield, in de smederij is er vooral waterschade. De Ninoofsesteenweg werd deels afgesloten. Het verkeer kon tijdelijk over één rijstrook passeren.