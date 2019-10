Heel wat inwoners van Rupelmonde maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid in hun straten. Enkele snelheidsduivels scheuren er regelmatig aan meer dan honderd kilometer per uur door de zone vijftig. De gemeente is al langer op de hoogte van het probleem, maar zegt dat het niet evident is voor de politie om de straatracers op heterdaad te betrappen. De politie gaat nu wel extra snelheidscontroles houden in de geteisterde buurt, want volgens de gemeente is er geen plaats voor machogedrag in Kruibeke.